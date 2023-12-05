إحالة المتهم بقتل خطيبته السابقة فى عمارات العبور إلى الجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة إحالة سائق إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل خطيبته السابقة بإطلاق النار عليها بسبب خلافات بينهما في منطقة عمارات العبور.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تبلغ 28 عاما، وتعمل سكرتيرة بشركة في عمارات العبور، وحال الانتهاء من عملها والخروج من مقر الشركة اكتشفت وجود المتهم ينتظرها بالأسفل.

وحال مناقشته والاعتراض على وجوده، وقعت مشادة كلامية بينهما، ثم قامت بالمغادرة، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سلاح ناري من بين طيات ملابسه وأطلق عيارا ناريا صوبها فأرداها قتيلة في الحال.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم متحفظ عليه تحت حراسة مشددة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، ولا يسمح باستجوابه بسبب إصابته الخطيرة.