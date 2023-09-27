الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

جانب من الحادث
جانب من الحادث

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها، قائلًا: "الضحية تمتلك من العمر 22 سنة، وتعمل في شركة مقاولات بعمارات العبور، وتذهب كل يوم إلى عملها، ومن ثم تقدم لخطبتها أحد الأشخاص، وحصلت الخطبة، لكن بعد ذلك تم فسخها". 

قصة الضحية مع الجانى

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد، أن الجاني حاول الرجوع إلى خطيبته، لكنها كانت رافضة للفكرة، وبالأمس قبل الساعة السابعة مساءً، وهى نازلة من مقر عملها، فوجئت بتواجده أمامها، ويعترض طريقها بطبنجة أطلق عليها الخرطوش من مسافة قريبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتصادف مرور أحد الأشخاص أثناء هذه الواقعة، وتعامل معه وأطلق عليه عيارًا ناريًا في كتفه ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، وتم التحفظ على هذا الشخص، وما زالت التحريات تباشر عملها على هذه الواقعة.  

وأوضح أن  قصة موظفة جامعة القاهرة، وفتاة عمارات العبور، تعتبر روايتين منفصلتين، لكن الأحداث فيهما متشابهة تمامًا مع قصة نيرة أشرف.

 

مقتل موظفة جامعة القاهرة حادث جامعة القاهرة فتاة مصر الجديدة فتاة عمارات العبور نيرة أشرف

الأكثر قراءة

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم