فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها، قائلًا: "الضحية تمتلك من العمر 22 سنة، وتعمل في شركة مقاولات بعمارات العبور، وتذهب كل يوم إلى عملها، ومن ثم تقدم لخطبتها أحد الأشخاص، وحصلت الخطبة، لكن بعد ذلك تم فسخها".

قصة الضحية مع الجانى

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد، أن الجاني حاول الرجوع إلى خطيبته، لكنها كانت رافضة للفكرة، وبالأمس قبل الساعة السابعة مساءً، وهى نازلة من مقر عملها، فوجئت بتواجده أمامها، ويعترض طريقها بطبنجة أطلق عليها الخرطوش من مسافة قريبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتصادف مرور أحد الأشخاص أثناء هذه الواقعة، وتعامل معه وأطلق عليه عيارًا ناريًا في كتفه ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، وتم التحفظ على هذا الشخص، وما زالت التحريات تباشر عملها على هذه الواقعة.

وأوضح أن قصة موظفة جامعة القاهرة، وفتاة عمارات العبور، تعتبر روايتين منفصلتين، لكن الأحداث فيهما متشابهة تمامًا مع قصة نيرة أشرف.