السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث رمسيس"

ارشيفية
ارشيفية

قضت  الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته  بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس". 

 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

الدائرة 2 إرهاب المستشار حمادة الصاوي السجن المشدد بدر أحداث رمسيس

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