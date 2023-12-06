الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أولوية التحميل" تقود سائقًا للسجن المشدد 10 سنوات بالمرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات شرع في قتل آخر لخلافات على أولوية التحميل في المرج

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.م سائق شرع في قتل ط.ح سائق بمشاجرة بدأت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه لخلاف على أولوية التحميل وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه وإصابته بجرح وكدمات في أنحاء جسد المجني عليه تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة سائق، مقيم محل مقيم محل البلاغ.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه واعترف بالشروع في قتل المجني عليه بسلاح أبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرج السجن المشدد سائق العباسية محكمة جنايات القاهرة أولوية التحميل

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