"أولوية التحميل" تقود سائقًا للسجن المشدد 10 سنوات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات شرع في قتل آخر لخلافات على أولوية التحميل في المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.م سائق شرع في قتل ط.ح سائق بمشاجرة بدأت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه لخلاف على أولوية التحميل وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه وإصابته بجرح وكدمات في أنحاء جسد المجني عليه تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة سائق، مقيم محل مقيم محل البلاغ.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه واعترف بالشروع في قتل المجني عليه بسلاح أبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.