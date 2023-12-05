الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد للمتهم فى"هتك عرض طفلة المرج"

السجن
السجن

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفلة والشروع في إنهاء حياتها بمنطقة المرج.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 32009 لسنة 2023 دائرة قسم شرطة المرج والمقيدة برقم 5132 لسنة 2022 كلى، أن المتهم هتك عرض صغيرة وذلك باستدراجها عن طريق لف قطعة قماش على عنقها وجذب طرفها قاصدًا من ذلك قتلها، إلا أنه أوقف جريمته ظننا منه أنه بلغ مقصده.

وأكدت التحقيقات أن المتهم شرع في سرقة منقولات ومبلغ نقدي مملوكين لسيدة، بأن تسور سطح العقار الكائن به المنقولات وتمكن من دخول مسكنها والاستيلاء على منقولاتها، إلا أنه خاب إثر جريمته وضبطه من قبل الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملًا بالفقرة الثانية من المادة: 32 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

محكمة شمال القاهرة العباسية هتك عرض طفلة منطقة المرج

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