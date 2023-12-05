الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى انقلاب أتوبيس بالمنيا

جريدة الدستور

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة.

وجرى نقل 20 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، بينما تم إيداع الجثث مشرحة مسشتفى بني مزار العام.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وجار إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الطريق الصحراوي قرية الشيخ فضل مركز بني مزار الشبورة المائية الكثيفة الحادث محضر بالحادث

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