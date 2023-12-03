وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يتفقدان مركز إبداع مصر الرقمية

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مركز إبداع مصر الرقمية Creativa بجامعة المنيا، لدعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا والوفد المرافق لوزير الاتصالات وفريق عمل مركز ابداع وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ونماذج من شباب ومتدربى المركز.



وفي كلمته، أشاد الدكتور عمرو طلعت بعقلية وإرادة شباب المنيا الواعد وإصراره على تحقيق مستقبل قادر على التنافسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب الشباب بمختلف تخصصاتهم وتطويع قطاع تكنولوجيا المعلومات كل حسب تخصصه، وهو ما اتاحه مركز ابداع من خلق فرص وآفاق واسعة تؤهل الشباب لسوق العمل في هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد على منهجية متابعة العمل وقياس الأثر للتأكد من استمرارية النجاح وتحقيق التنمية وهو ما ظهر جليا من نماذج ونجاحات حققها مركز إبداع سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مؤكدا أن قطاع الاتصالات فى مصر هو الأعلى نموا على مستوى القطاعات مما جعل مصر هى المقصد رقم 3 على مستوى العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تتمتع به البلاد من استقرار وكفاءات بشرية متميزة.



ومن جانبه، أكد المحافظ أن المنيا من أولي المحافظات من حيث إطلاق وتفعيل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة ضمن خطة تطوير الإدارة المحلية لتحقيق وإرساء قيم الشفافية والنزاهة في تقديم خدمة أفضل وفي أسرع وقت ممكن للمواطنين، مضيفا إلى أن المنيا من أولى المحافظات في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة وتجهيزها علي أعلي مستوي من حيث الأجهزة وكفاءة المتخصصين، مشيرا إلى حتمية الإسراع من وتيرة العمل للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لمطالب المواطنين ويحقق رضاهم من خلال توفير بيئة رقمية داعمة للتنمية المستدامة ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهجًا أساسيًا للتعامل.



وأشاد المحافظ بما تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فيما يخص محور الاتصالات والتكنولوجيا، لافتًا إلى أنه يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 192 قرية في 5 مراكز مستهدفة وإحلال كابلات الألياف الضوئية، وتحسين جودة خدمات المحمول من خلال تطوير الأبراج.



ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة المنيا عن سعادته كونه المنسق بين الجامعة ووزارة الاتصالات فى بناء هذا الصرح "مركز إبداع مصر الرقمية" الداعم لأبناء مصر، مطالبًا أن يتم تسليط الضوء من الإعلام على هذه النماذج الناجحة، لتكون بمثابة الحافز والمشجع لأبنائنا.



وخلال اللقاء، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى مجالات التعاون المستقبلية لتنمية وبناء القدرات الرقمية، كما تم عرض التطبيقات المطورة من إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ونشر مبادرات الشمول الرقمي للمواطنين والفئات المستهدفة.



وفى ختام الزيارة، تم تفقد معامل مركز ابداع مصر الرقمية واستعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد، كما تضمنت زيارة الوزير والوفد المرافق له تفقد مركز مبيعات المحافظة المطور بمدينة المنيا.

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