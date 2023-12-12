الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة على إمضاء سند مثبت

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة علي إمضاء سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة بالدور الأرضي.

السجن المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة علي إمضاء سند مثبت

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة هددت االمجني عليه حاتم.م، ياجباره على إمضاء سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة، بالدور الأرضي يمين الصاعد بالعقار لصالح المتهم الثاني.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة  انها قدمت مشروب يحتوي على جرعة من مادة بها منوم  بمعرفة المتهم الثاني والتي شل قدرة المجني  عليه على الحركة والإدراك مستغين حالته تلك في وضع بصمة إصبعه على ذلك العقد.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمة واعترفت ارتكاب الواقعة برفقة المتهم الثاني علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السجن المشدد 3 سنوات إمضاء سند مثبت الوحدة السكنية معاقبة ربة منزل إكراه شاب بالقوة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القاهرة

مواد متعلقة

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين