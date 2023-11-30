هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي حيثيات حكمها، بحبس "اسلام.ا" والمعروف بمتحرش الأطفال في القطامية الذين يعملون ببيع المناديل بالطريق العام، بحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من اتهام.

ذكرت حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي واحمد رضوان وأمانة سر محمد طه، بأن تحقيقات النيابة أسندت الي المتهم واخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة تهمة هتك عرض الطفلتين " ملك.م" و"ياسمين. ي" بغير قوة أو تهديد بأن سولت لهما أنفسهما الأمارة بالسوء إشباع شهوتهما الدنية دون النظر لسن ضحيتهما، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما الجنسية فعاشر ضحيته الأولى من دبرها وواقع - السابق إحالته - فريستهما الثانية من فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وأضافت حيثيات المحكمة بأنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها الطفلة "ملك.م" التي بلغت خمسة عشر عامًا من العمر ولم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بعد، وكذا الطفلة "ياسمين.ي" بائعتين متجولتين تقومان ببيع المناديل الورقية بالطريق العام.

وأنهما أثناء تواجدهما أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لممارسة هذه الحرفة تصادف مرور المتهم بسيارة كان يستقلها - مع آخر سبق الحكم محاكمته وبريتهما تحركت كوامن الغريزة وتولدت فكرة هتك عرضهما بالرضا وسول له الشيطان ذلك، وبلوغًا لتلك الغاية فقد تم اصطحابهما معهما بتلك السيارة ومراودتهما عن نفسيهما فوافقت المجني عليها ملك مع المتهم الماثل كونها لازالت بكر وذلك نظير مبلغ ثلاثمائة جنيها، وبوصولهم إلى الشقة المستأجرة لهذا المتهم بالتجمع الثالث دائرة القسم دلفوا جميعًا إلى إحدى الغرف وانقضى الوقت في اللهو والرقص إلى أن أمرها هذا المتهم بخلع ملابسها مستغلًا صغر سنها والتي انصاعت له فخلعت جلبابها وبنطالها ولباسها فكشف بذلك عن عوراتهما.