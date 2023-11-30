الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الجنايات" تودع أسباب الحكم بالحبس 10 سنوات لمتهم هتك عرض فتاة في الشارع

متهم
متهم

أودعت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، أسباب حكمها على متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس بالسجن  لمدة عشر سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. 

أسباب الحكم

ذكرت المحكمة أسباب حكمها علي المتهم أن واقعة الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أنه أثناء ترجل المجني عليها "سلمي.ا " لمنطقة أبوالهول فوجئت بالمتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسته لمؤخرتها. 

 وأضافت المحكمة أن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم، بما شهد كلا من المجني عليها وشقيقها ومعاون مباحث التجمع الخامس

وأضافت الأسباب أن المحكمة أطمأنت الي ثبوت الجرم في حق المتهم من ادلة قولية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق.

 تفاصيل التحقيقات

احالت نيابة القاهرة الجديدة متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات، و تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "عبد الله.خ". 

 وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي.أ"  بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها خال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات

شهادة الشهود

الشاهدة الأولي المجني عليها "سلمي.أ"، شهدت بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكتها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثاني شقيق المجني عليها "محمد.أ"، شهد بـأنه حل وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المدني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثالث معاون مباحث التجمع الخامس، شهد بأن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهم هتك عرض فتاة المستشار أسامة قنديل

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