أحكام مشددة في حق 3 متهمين تجار آثار بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في حق 3 متهمين وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم لحيازتهما ۱۰۹ قطعة مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعهم تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

منطوق الحكم قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول و. ع، وا. ع، وص.ع. بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم عن تهمتي الاتجار في الأثر وإخفاءه، وبمصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

كما قضت بمعاقبة / ا. ع. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه عن تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وبمصدرة السلاح المضبوط.

وقضت ببراءة وجيه ع. وصالح ع مما أسند إليهما عن تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار.

رابعًا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، أخفوا القطع الأثرية المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بمصدر التحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز أجزاء رئيسية الجسم المعدني والأسطوانة لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات. - حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء (خناجر ) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو

وأشار أمر الإحالة ان المتهمين الأول و. ع، وا. ع، وص. ع،احزا واحرزوا ۱۰۹ قطعة مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعهم تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

كما قاموا بإخفائها مع علمهم أنها متحصلة من إرتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار، كما حاز المتهم الثاني أجزاء رئيسية لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحاز أسلحة بيضاء (عدد أربعة خناجر ) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.