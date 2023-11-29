الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أحكام مشددة في حق 3 متهمين تجار آثار بالتجمع الخامس

محكمة
محكمة

قضت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في حق 3 متهمين وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم لحيازتهما  ۱۰۹ قطعة مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعهم تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

منطوق الحكم قضت المحكمة  بمعاقبة المتهم الأول و. ع، وا. ع، وص.ع.  بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم عن تهمتي الاتجار في الأثر وإخفاءه، وبمصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

كما قضت بمعاقبة / ا. ع. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه عن تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وبمصدرة السلاح المضبوط.

وقضت ببراءة  وجيه ع.  وصالح ع مما أسند إليهما عن تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار.

رابعًا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، أخفوا القطع الأثرية المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بمصدر التحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز أجزاء رئيسية الجسم المعدني والأسطوانة لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات. - حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء (خناجر ) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو

وأشار أمر الإحالة ان المتهمين الأول  و. ع، وا. ع، وص.  ع،احزا واحرزوا  ۱۰۹ قطعة مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعهم تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

كما قاموا بإخفائها مع علمهم أنها متحصلة من إرتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار، كما حاز المتهم الثاني أجزاء رئيسية لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحاز أسلحة بيضاء (عدد أربعة خناجر ) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أسامة قنديل قطعة مختلفة الأشكال مختلفة الأحجام والألوان

مواد متعلقة

هتك عرض زميلته وأبوه حرضه.. تفاصيل حبس شاب بالقطامية

اليوم.. استكمال محاكمة عامل بتهمة سرقة خزينة شركة بعابدين

أضروا بالاقتصاد القومى.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الماريوت لجلسة 25 فبراير

الحبس 6 أشهر لمُتهم بالتعدى على سيدة وحفيدها

مُعاقبة مُتهم بالحبس سنة لإدانته بحيازة مُخدرات في البساتين

26 ديسمبر.. نظر طعن 162 متهمًا في كتائب حلوان على الإعدام والمؤبد

اليوم.. مرافعة النيابة في قضية "خلية التجمع"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين