الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة والغرامة 10 آلاف لمتهم بحيازة مخدر الحشيش في البساتين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار  طارق محمد أبو عيدة، رئيس المحكمة،  حبس متهم سنة والغرامة 10 آلاف لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في البساتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار  طارق محمد أبو عبيدة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين  خالد عبدالغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور كريم عماد الدين فوزي، وكيل النيابة ومحمد طه أمين السر.

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۱۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البساتين والمقيدة برقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي حلوان أن المتهم أسامة ا. بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما  أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقًا بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

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