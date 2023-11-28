الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

100 ألف جنيه غرامة.. المشدد 6 سنوات لتاجري مخدرات بمحرم بك

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية في حكمها الصادر اليوم متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالسجن المشدد 6 سنوات مع تغريمهما مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما نسب إليهم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.

محكمة جنايات الإسكندرية حيازة مواد مخدرة السجن المشدد 6 سنوات المستشار عبد العاطى مسعود شعله قسم شرطة محرم بك

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