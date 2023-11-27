الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات و6 أشهر لآخر لضبطهما بحوزتهما حشيش بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من " م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم " م.ع.ن"، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي المضبوطين، لاتهامهما الأول بالاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي.

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إحباط محاولة تهريب مخدرات وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10935 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم الأول والثاني، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه من خلال التحريات التي دلت الي قيام المتهم الأول " م.ش.ا" عاطل،بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم أبصرت القوة المتهم يناول المتهم الثاني " م.ع.ن" عامل، قطعة مخدره من علبة سجائر، فتم ضبطهما، وبتفتيش علبة السجائر بحوزة المتهم الأول،تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش، وبمواجهتما اقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واقر المتهم الثاني، بحيازته قطعة الحشيش بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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