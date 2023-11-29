الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق تعاطى مخدرات وتسبب في وفاة 3 وإصابة 4 بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات بنها، سائق  بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتعاطيه للمخدر أثناء القيادة، وتسبب ذلك في حادث سير حيث اصطدم بسيارة أخري كان يستقلها المجني عليه، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة 4 أخرين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة  المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "أحمد م"، سائق، مقيم شارع الأمل مدينة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2022، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر  وترتب على ذلك وفاة 3 بينهم أطفال وإصابة 4 آخرين.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد مخدر الحشيش التعاطي المستشار سعيد شعبان أبو دنيا

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