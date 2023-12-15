الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول أمريكى يكشف تفاصيل الهجوم على سفينة حاويات فى ميناء المخا

باب المندب
باب المندب

قال مسئول أمريكي إن مقذوفا أطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أصاب سفينة ترفع علم ليبيريا، وتملكها شركة ألمانية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وفقًا لمسئول أمريكي، كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" عن أن سفينة حاويات تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بُعد 50 ميلًا شمالي ميناء المخا اليمني، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت "أمبري" أن السفينة كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف، مما أدى إلى سقوط إحدى الحاويات في البحر واندلاع حريق على سطح السفينة.

ميناء المخا اليمن الحوثيين أمريكا سفينة

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