الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تحدث عن تأسيس جماعة أصوات.. عبد المنعم رمضان يروي مسيرته في "بيت شعر الأقصر"

حسين القباحي وعبد
حسين القباحي وعبد المنعم رمضان

استضاف بيت الشعر بالأقصر ضمن برنامج "شاعر وتجربة"، الشاعر عبد المنعم رمضان في حوار مفتوح حول تجربته الإبداعية، ومسيرته في الشعر، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الخميس بمقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش.

بدأت الأمسية بقراءة طرف من سيرة الشاعر عبد المنعم رمضان، هو كاتب وشاعر مصري ولد في القاهرة وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس، قسم إدارة الأعمال 1976، تفرغ للشعر بعد الاستقالة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبدأ ينشر شعره عام 1974، ومن دواوينه الشعرية: الحلم ظل الوقت، الحلم ظل المسافة، الغبار، قبل الماء.. فوق الحافة، لماذا أيها الماضى تنام في حديقتي، غريب على العائلة، بعيدا عن الكائنات، الحنين العاري، الهائم في البرية.

شارك في تأسيس جماعة «أصوات» السبعينية، ومن الجوائز التي حصل عليها الشاعر عبد المنعم رمضان جائزة المنتدى الثقافى اللبنانى في باريس 1998، وجائزة كفافيس 2000.

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بيت الشعر يختتم فعاليات برنامج "نعيش بالشعر"

وفي الجزء الأول من الأمسية تحدث الشاعر عبد المنعم رمضان عن مسيرته الإبداعية ورؤيته حول الشعر والحياة، كذلك عن بداياته في الشعر وعن لقائه بالشاعر عبدالمعطي حجازي، ومشاركته ضمن شعراء السبعينيات في تأسيس جماعة أصوات، وعن المناخ الثقافي والإبداعي وقتها، بالإضافة إلى التطرق لبعض القضايا التي تخص الشعر.

بعد ذلك استمع جمهور بيت الشعر إلى قراءات شعرية من الشاعر عبدالمنعم رمضان، وسط تفاعل كبير من الحضور.

"بيت شعر الأقصر
"بيت شعر الأقصر
"بيت شعر الأقصر
عبدالمنعم رمضان شاعر وتجربة حسين القباحي بيت الشعر بالأقصر طريق الكباش

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