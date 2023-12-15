دوري نايل.. سموحة يواجه الداخلية وعينه على المركز الثالث

يستضيف الداخلية بقيادة هيثم شعبان فريق سموحة بقيادة أحمد سامى في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل .

الداخلية وأزمة العقم التهديفي

يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من انتصار واحد وثلاثة تعادلات وأربع هزائم ويملك أضعف هجوم في دوري نايل ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ثلاث نقاط من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الإسماعيلي وبلدية المحلة والمقاولون بنتيجة واحدة بدون أهداف والهزيمة أمام الجونة بهدفين نظيفين وقاد هيثم شعبان الفريق في مباراتين تعادل فيهما سلبيا لكنه لم يجد حلا لأزمة العقم التهديفي ومع ذلك يسعى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق والابتعاد عن المركز الثلاثة الأخيرة .

سموحة وطموح الصعود للمركز الثالث

على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على فاركو والتعادل مع الأهلي والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقط 15 والتقدم للمركز الثالث إذا ساعدته نتائج باقي المباريات.

قائمة فريق سموحة

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور ومحمد المغربي ومحمود وحيد وطارق علاء ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد خالد وحسام هريدي ومحمد عصام وحسين فيصل ودوكو دودو وأبو بكر ليادي ولحسن دحدوح وعمرو قلاوة وشريف رضا ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن ومصطفى بدري وفادي فريد .

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده خالد حسين ونور الدين سعيد ومعهم محمود وفا حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.