خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء المصرى أمام الزمالك

كشف ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، مدى صحة حصول النادي المصري البورسعيدي على ركلة جزاء خلال مباراة الفريق أمام الزمالك ببطولة دوري نايل.

وسقط الزمالك أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية بشأن ركلة جزاء فريق المصري: "محمد عواد حارس الزمالك لم يصل للكرة ولكن وصل لرأس المهاجم، المخالفة موجودة وركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "لكن كانت هناك مخالفة من لاعب المصري ضد لاعب الزمالك قبل اللعبة وكان يجب على حكم تقنية الفيديو التدخل ويبلغ حكم الساحة بوجود مخالفة ويتم إلغاء ركلة الجزاء".

وارتفع رصيد المصري البورسعيدي بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة حصل عليها من 5 انتصارات بينما نال 3 هزائم ويتبقى له مباراة مؤجلة محتلًا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري.

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الزمالك يعود لطريق الهزائم ويسقط بهدف أمام المصري

عاد الزمالك لطريق الهزائم من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وابتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي.



وتلقى الزمالك خسارة موجعة صفر / 1 أمام مضيفه المصري، اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.



وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإهدار الفرص، والتي كان أبرزها ركلة جزاء للمصري أضاعها لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 31.



وتقمص غيلاس قناوي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المصري الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة.



في المقابل، توقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط خلف الصدارة.

