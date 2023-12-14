الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يسقط أمام المصرى بهدف نظيف فى دورى نايل

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزًا مستحقًا على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثامنة من دوري نايل.

سجل جيلاس قناوي هدف التقدم في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول.

ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند 15 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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أحداث الشوط الأول

نجح يوسف أوباما في إرسال تمريرة عرضية من جهة اليسار سيطر عليها باهر المحمدي.

ميدو جابر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها سيد عبد الله داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة 26، زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها باهر المحمدي.

ركلة جزاء لصالح المصري بعد خطأ من الحارس محمد عواد ضد المهاجم فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء.

أهدر المصري ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة من نقطة الجزاء لمنتصف المرمى وتصدى لها عواد وتابعها إلياس الجلاسي بتسديدة أخر مرت بجوار القائم الأيمن في الشباك من الخارج.

الزمالك أهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة من سيف الجزائر  على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن.

وتابع سيد نيمار الكرة  المرتدة من القائم بتسديدة مباشرة وتصدى لها الحارس محمود جاد من على خط المرمى.

ونجح المصري البورسعيدي في تسجيل هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول بعدما تلقى الجزائري جيلاس قناوي تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد ويضع الكرة على يمينه.

أحداث الشوط الثاني

المصري البورسعيدي كاد أن يضيف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني بعدما استلم ميدو جابر الكرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد عبد الشافي من أمام المرمى.

عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها ميدو جابر من على القائم الثاني.

في الدقيقة 62 نبيل عماد سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وأمسك بها محمود جاد بثبات.

فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 68، إبراهيما نداي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من العارضة.

في الدقيقة 89 محمد الشامي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها عواد بسهولة. 

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