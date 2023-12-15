الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"مهمة خاصة" لـ محمد عبد المنعم أمام اتحاد جدة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكدت تقارير صحفية، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي، كلف لاعبه محمد عبد المنعم بمهمة خاصة في المباراة المنتظرة أمام اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن كولر كلف عبد المنعم بالمراقبة اللصيقة للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، حيث تحدث معه مطالبًا إياه بضرورة التضييق على قائد فريق الخصم، وعدم ترك المساحات له خاصة عند الركنيات.

وركز كولر خلال مران الفريق أمس على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، كما أعطى بعض التعليمات للاعبين، إضافة للتركيو على إنهاء الهجمات بشكل جيد، من أجل استغلال الفرص التي تتاح للفريق وتحويلها لأهداف.

وأوضح التقرير أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة، سيعتمد على نفس العناصر التي شاركت في الانتصار على أوكلاند بثلاثية نظيفة، في افتتاح مونديال الأندية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي في النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، والتي يرغب في تحسن النتائج غير المرضية التي قدمها قبل السفر للسعودية.

في المقابل، حسم اتحاد جدة مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعدما تفوق على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة السعودي

التقى الفريقان في 3 مباريات، المواجهة الأولى كانت في عام 1995 بالبطولة العربية، وحقق الاتحاد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، ولعب الأهلي في ثاني مبارياته أمام الاتحاد في السوبر المصري السعودي عام 2001 وحقق النمور الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

أما المواجهة الثالثة كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005، ونجح اتحاد جدة في الفوز على الأهلي بهدف دون رد، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد نور لاعب الفريق السعودي.

مارسيل كولر الاهلى محمد عبد المنعم اتحاد جدة كأس العالم للأندية

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