الأهلي يتحدى اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية اليوم

تتجه أنظار العالم صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة مساء اليوم الجمعة، حيث يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتأهل الفائز من المواجهة العربية لملاقاة فلومينينسي البرازيلي، الذي وصل جدة مساء أمس الأول الأربعاء.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي في النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي، والتي يرغب في تحسن النتائج غير المرضية التي قدمها قبل السفر للسعودية.

في المقابل، حسم اتحاد جدة مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعدما تفوق على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة السعودي

التقى الفريقان في 3 مباريات، المواجهة الأولى كانت في عام 1995 بالبطولة العربية، وحقق الاتحاد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، ولعب الأهلي في ثاني مبارياته أمام الاتحاد في السوبر المصري السعودي عام 2001 وحقق النمور الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

أما المواجهة الثالثة كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005، ونجح اتحاد جدة في الفوز على الأهلي بهدف دون رد، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد نور لاعب الفريق السعودي.

وكشف مصدر بالأهلي أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، تعمد إقامة حفل بسيط بالجوائز التي حصل عليها النادي في إفريقيا على هامش المعسكر.

وأضاف المصدر أن المدير الفني قال للاعبين إن تلك الجوائز تبرز بوضوح قدرة الفريق على العودة للانتصارات ومنصات التتويج، وحصد كل الألقاب المختلفة.

واختتم بأن السويسري قال للاعبين أنتم نفس اللاعبين ولم يتغير شىء والأمر بين أيديكم ويمكن أن نبدل غضب الجماهير إلى فرح وانتقاداتهم إلى إشادات خلال مونديال الأندية، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة مهاجمي اتحاد جدة لكنه يثق في إمكانيات الفريق لتخطي تلك العقبة.