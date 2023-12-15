شاركت فى 350 عملًا فنيًا.. أبرز المحطات فى حياة الفنانة إنعام سالوسة
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الفنانة إنعام سالوسة بمناسبة عيد ميلادها.
محطات في حياة الفنانة القديرة إنعام سالوسة
- ممثلة مصرية من مواليد محافظة دمياط في 15 ديسمبر 1939.
- تخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس وعملت في المسرح الجامعي.
- التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد تخرجها في كلية الآداب.
- شاركت في أكثر من 350 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتليفزيون.
- من أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية مسلسلات "ليالي الحلمية، اللقاء الثاني، امراة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا".
- شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية أهمها "موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في امستردام، عسل أسود".
- متزوجة من المخرج سمير العصفوري وأنجبت منه ابنتهما المخرجة تغريد العصفوري.