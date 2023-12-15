شاركت فى 350 عملًا فنيًا.. أبرز المحطات فى حياة الفنانة إنعام سالوسة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الفنانة إنعام سالوسة بمناسبة عيد ميلادها.

محطات في حياة الفنانة القديرة إنعام سالوسة