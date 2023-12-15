الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأسلوب المفتاح المصطنع.. حبس 3 شكلوا عصابة لسرقة السيارات بمنوف

عصابة
عصابة

أمرت النيابة العامة في محافظة المنوفية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بدائرة قسم شرطة منوف، وذلك بعد أن تمكنت وحدة المباحث في ضبطهم وتحرير المحضر اللازم في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف يفيد ورود بلاغات بسرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في عدد من وقائع السرقة.

وعلى الفور كلف مدير أمن المنوفية، العميد محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه، ورئاسة الرائد عمرو سعد الله رئيس مباحث قسم شرطة منوف، للوصول لهوية التشكيل العصابي وبعد نصب الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين.

القبض على المتهمين

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة منوف بقيادة المقدم عمرو سعد رئيس المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات والبالغة 4 سيارات.

علي صعيد آخر منفصل،  كان قد أصيبت ربة منزل بعد سقطت بها بلكونة منزل بالمنوفية، ونُقلت للمستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها، وانتقلت الجهات المعنية من مركز شرطة الشهداء والمحليات لمتابعة الحادث.

وشهدت ناحية جرن عدس بالشهداء اليوم انهيار شرفتي الطابقين الأول والثاني بأحد المنازل، والذي أسفر عن إصابة سيدة مقيمة بالمنزل نتيجة سقوطها مع شرفة الطابق الثاني.

وانتقل طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقِّي الإخطار للتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير قرار بأن المنزل يمثل خطر داهم، وإبلاغ مركز الشرطة وإخلاء المبنى لحين ترميمه.

محافظة المنوفية مركز منوف عصابة سرقة السيارات مركز شرطة منوف حبس 3 عاطلين

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