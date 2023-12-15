اليوم.. الكنيسة السريانية تبدأ صوم الميلاد لمدة 10 أيام

تبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، ويستمر نحو 10 أيام، حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، بإقامة القداسات الإلهية أحتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

صوم الميلاد للكنيسة السريانية

وكان الأب فيلبس عيسى، ربان الكنيسة السريانية بمصر، قد قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السريان الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى، وخلال هذا الموسم الروحي الغني مدة صيام، تعيش الكنيسة المقدسة أفراح ومناسبات متعددة تتهيأ لاستقبال الرب يسوع في قلبها المتعب من ظروف الحياة المضنية.

وأوضح أنه يرتقي تاريخ وضع هذا الصوم إلى ما قبل القرن الرابع للميلاد. كان عدد أيامه قديما أربعين يومًا فخففته الكنيسة إلى خمسة وعشرين يومًا، ولفت إلى أنه في عام 1946، وبموجب قرار مجمع حمص جعل فقط عشرة أيام، وذلك في أيام مثلث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس أفرام الأول برصوم.

وتابع: ويمارس هذا الصوم استعدادًا لاستقبال ذكرى ميلاد يسوع بالجسد، وتذكارًا لما كنا عليه قبل الميلاد من العيش في حزن الخطية، وظلام الجهل، وعبودية إبليس، وتذلل الخليقة بانتظار الخلاص، فولد المخلص وفدانا بتجسّده.

درجات الصوم

واستكمل، يقول العلامة ابن العبري 1286 «الصوم درجات ثلاث فهو عام، وخاص، وخاص للغاية، أما الصوم العام فهو أن يمتنع الإنسان قطعيًا عن الأكل والشرب النهار كله، ويأكل الحبوب والبقول مساءً، ويمسك عن أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها أما الصوم الخاص فهو صوم المتوحدين.

وتابع: والصوم الخاص للغاية، هو صوم الكاملين الذين يقرنون الصوم عن الطعام، وصوم الحواس، بصوم النفس عن الأفكار الرديئة، لكن الشرط الوحيد لهذه الأصوام هو استئصال كل فكر دنيوي من أعماق القلب. والابتعاد عن كل ما يضر النفس من نميمة وكذب وطمع واستغلال وغيرها، وأن يقترن بعمل الرحمة ومنح الصدقة.

وواصل ويفرض الصوم على المؤمنين كافة البالغين والأصحاء، ويعفى منه الشيوخ، والأطفال، والرضع، والمرضى، والمرضعات، والمرأة النافس، والحامل، وإعفاء هؤلاء المؤمنين من الصوم ليس عن ترف بل عن ضرورة.

صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.