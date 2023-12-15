الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة السريانية تبدأ صوم الميلاد لمدة 10 أيام

الكنيسة
الكنيسة

تبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، ويستمر نحو 10 أيام، حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، بإقامة القداسات الإلهية أحتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

صوم الميلاد للكنيسة السريانية

وكان الأب فيلبس عيسى، ربان الكنيسة السريانية بمصر، قد  قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السريان الأرثوذكس يبدأون صوم الميلاد يوم 15 ديسمبر، لمدة 10 أيام تنتهى فى عيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربى، وخلال هذا الموسم الروحي الغني مدة صيام، تعيش الكنيسة المقدسة أفراح ومناسبات متعددة تتهيأ لاستقبال الرب يسوع في قلبها المتعب من ظروف الحياة المضنية. 

وأوضح أنه يرتقي تاريخ وضع هذا الصوم إلى ما قبل القرن الرابع للميلاد. كان عدد أيامه قديما أربعين يومًا  فخففته الكنيسة إلى خمسة وعشرين يومًا، ولفت إلى أنه في عام 1946، وبموجب قرار مجمع حمص جعل فقط عشرة أيام، وذلك في أيام مثلث الرحمات  البطريرك مار اغناطيوس أفرام الأول برصوم.  

 وتابع: ويمارس هذا الصوم استعدادًا لاستقبال ذكرى ميلاد يسوع بالجسد، وتذكارًا لما كنا عليه قبل الميلاد من العيش في حزن الخطية، وظلام الجهل، وعبودية إبليس، وتذلل الخليقة بانتظار الخلاص، فولد المخلص وفدانا بتجسّده. 

 درجات الصوم

واستكمل، يقول العلامة ابن العبري 1286 «الصوم درجات ثلاث فهو عام، وخاص، وخاص للغاية، أما الصوم العام فهو أن يمتنع الإنسان قطعيًا عن الأكل والشرب النهار كله، ويأكل الحبوب والبقول مساءً، ويمسك عن أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها أما الصوم الخاص فهو صوم المتوحدين. 
 وتابع: والصوم الخاص للغاية، هو صوم الكاملين الذين يقرنون الصوم عن الطعام، وصوم الحواس، بصوم النفس عن الأفكار الرديئة، لكن الشرط الوحيد لهذه الأصوام هو استئصال كل فكر دنيوي من أعماق القلب. والابتعاد عن كل ما يضر النفس من نميمة وكذب وطمع واستغلال  وغيرها، وأن  يقترن بعمل الرحمة ومنح الصدقة.

 وواصل ويفرض الصوم على المؤمنين كافة البالغين والأصحاء، ويعفى منه الشيوخ، والأطفال، والرضع، والمرضى، والمرضعات، والمرأة النافس، والحامل، وإعفاء هؤلاء المؤمنين من الصوم ليس عن ترف بل عن ضرورة.

صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.

كنيسة السريان الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 عيد الميلاد المجيد صوم الميلاد

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: يحق لأي إنسان ان يعبر عن موقفه الرافض للحرب

الأنبا دوماديوس يشارك في تسبحة كيهكية للشباب في أكتوبر

ضمن أنشطة شهر ديسمبر.. مركز جسور بـ" الأسقفية" يُنظم ورشة نادي الكتاب

لمده يومين.. موعد برمون عيد الميلاد المجيد لعام 2024

رئيس أساقفة سبسطية: غزة وصلت لمرحلة متقدمة من الدمار وتحتاج سنوات للإصلاح

موعد احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد 2023 وأسباب الاحتفال

موعد صوم الميلاد المجيد لدى الكنيسة السريانية

تدشين أوانى خدمة لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بـ"حلوة" فى إيبارشية مطاى

الأكثر قراءة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين هاتفيًا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. " الرى" تنفذ خطة طوارئ لمواجهة السيول والامطار الغزيرة

برواتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 4082 فرصة عمل في 14 محافظة

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة