اجتماع لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية

اجتمعت مساء أمس، لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، من أجل وضع الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة".

أقيم اللقاء بمقر بمكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة، حيث ترأس الاجتماع الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

وقام الأب يونان بشرح الخطة الرعوية لعام ٢٠٢٤ وهو عام الصلاة، حيث كلف نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، لإعداد كتاب تكويني لجميع مراحل خدمة التربية الدينية عن الصلاة، من أجل توزيعه على جميع كنائس الإيبارشية بالقاهرة، والإسكندرية، والدلتا.

إعداد كتاب

سيتم إعداد هذا الكتاب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

كذلك، سيقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.



وكان قد ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية، بكنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان.

شارك في الصلاة الأب إسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، حيث بدأت الرياضة الروحية، بفقرة الترانيم الروحية، والتسابيح الكيهكية.

وألقى صاحب النيافة العظة الروحية، انطلاقًا من "مثل الوزنات"، قائلًا: اعطني حساب وكالتك، لكي نستقبل عامًا جديدً، لا بد من: حياة معايشة، الاستعداد بالصوم والصلاة، ومعايشة الأسرار المقدسة، خاصة سري الاعتراف، والتناول.