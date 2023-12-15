الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى شرقى ووسط خان يونس جنوبى غزة

القصف المدفعي الإسرائيلي
القصف المدفعي الإسرائيلي

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي ووسط خان يونس جنوبي غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. 

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

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