الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الحوثيون يتبنون هجومًا بمسيَّرة على سفينة فى البحر الأحمر

سفينة
سفينة

تبنى الحوثيون، مساء أمس الخميس، هجومًا على سفينة في البحر الأحمر بطائرة مسيّرة، مؤكدين أنها كانت متّجهة إلى إسرائيل، وذلك ردًا على الحرب على قطاع غزة.


لكن مسؤولًا أمريكيًا أفاد في وقت سابق أن السفينة نجت من صاروخ أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فيما أكدت شركة الشحن الدنماركية المالكة سلامة الطاقم والسفينة.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، وعملية عسكرية ضد سفينة حاويات +ميرسك جيبرالتار+ كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة."


وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه لأنه ليس مخوّلًا التصريح للإعلام، لوكالة فرانس برس "لدينا مؤشرات الى أن صاروخًا أُطلق على السفينة +ميرسك جيبرالتار+ Maersk Gibraltar من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لكنه فوّت السفينة وأصاب المياه".

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