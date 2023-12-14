الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محللة سياسية: لا بد أن تنتهى التعددية الحزبية

قالت الدكتورة والكاتبة والمحللة السياسية، هالة فهمي، إن الحركة المدنية عليها مآخذ كثيرة، مؤكدة أنها مفككة، وأداؤها ضعيف نظرا لضعف المعارضة بشكل كبير.  

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن كل حزب يريد أن يكون هو البطل، ولهذا كان للمنافسة البينية بينهم، دور كبير في عدم نجاحها  في الاتفاق على مرشح بعينه.

وتابعت: "لا بد أن تنتهي التعددية الحزبية لأنها ظاهرة غير منطقية، هناك عائلات بأكملها داخل حزب للوجاهة الاجتماعية"، مرددا: "لا بد أن تراجع الأحزاب نفسها، وعلى الدولة دعم الأحزاب حتى ولو بالأموال".

وأرجعت عدم نجاح الحركة المدنية في الاتفاق على مرشح واحد، وجود خلافات بينهم وعدم وجود برنامج مشترك بينهم، مشيرة إلى أنه كان ممكن أن يتم توظيفه بشكل إيجابي.

الحركة المدنية المنافسة الانتخابات الرئاسية الحياة الحزبية تعدد الأحزاب السياسيين

الأكثر قراءة

مستشار الأمن الأمريكى: القصف الإسرائيلى فى غزة ستستمر لبعض الوقت

بعد اختفائه لـ12 يومًا.. وفاة التيك توكر فلانتينو (فيديو جراف)

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

دوري نايل| مدرب المصرى يشيد بأداء لاعبيه أمام الزمالك

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة