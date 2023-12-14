محللة سياسية: لا بد أن تنتهى التعددية الحزبية

قالت الدكتورة والكاتبة والمحللة السياسية، هالة فهمي، إن الحركة المدنية عليها مآخذ كثيرة، مؤكدة أنها مفككة، وأداؤها ضعيف نظرا لضعف المعارضة بشكل كبير.

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن كل حزب يريد أن يكون هو البطل، ولهذا كان للمنافسة البينية بينهم، دور كبير في عدم نجاحها في الاتفاق على مرشح بعينه.

وتابعت: "لا بد أن تنتهي التعددية الحزبية لأنها ظاهرة غير منطقية، هناك عائلات بأكملها داخل حزب للوجاهة الاجتماعية"، مرددا: "لا بد أن تراجع الأحزاب نفسها، وعلى الدولة دعم الأحزاب حتى ولو بالأموال".

وأرجعت عدم نجاح الحركة المدنية في الاتفاق على مرشح واحد، وجود خلافات بينهم وعدم وجود برنامج مشترك بينهم، مشيرة إلى أنه كان ممكن أن يتم توظيفه بشكل إيجابي.