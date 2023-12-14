الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التنسيقية": لم نرصد أى توجيه لمواطن للإدلاء بصوته لصالح مرشح معين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم يكن قبل 2011 انتخابات حقيقية، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملت من خلال غرفتين "السوشيال ميديا"، والغرفة المركزية". 
وأضاف خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن مشاركة الشباب في انتخابات 2024 كانت أكبر من المشاركات السابقة في أي من انتخابات الرئاسة السابقة أو مجلس النواب، مرددة: "عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات "أكذوبة سوشيال ميديا".
وأوضحت أن الإشراف القضائي كان أحد الأسباب التي أثارت الطمأنينة في قلوب الناخبين، التي بدورها كانت أبرز أسباب زيادة نسبة الإقبال، موضحة أنها لم ترصد أي توجيه لأي مواطن الإدلاء بصوته لصالح مرشح معين. 

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