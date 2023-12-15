"فلسطين فى القلب".. انطلاق مهرجان الجونة فى دورته السادسة لدعم القضية الفلسطينية

انطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023 في دورته السادسة بحضور عدد كبير من نجوم وأبطال السينما المصرية والعربية تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".

فعاليات مهرجان الجونة لعام 2023 في دورته السادسة

شهد انطلاق مهرجان الجونة لعام 2023 في دورته السادسة عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني ضد الحرب الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة على قطاع غزة.

وقد انطلق المهرجان بدون أي مظاهر أجواء احتفالية؛ بسبب انطلاقه بشكل استثنائي لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته الأخيرة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وتم عرض مجموعة من أهم الأفلام الفلسطينية بعنوان "نافذة على فلسطين" والتي تعرض مجموعة قصص تتعمق في قلب الداخل الفلسطيني، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.



ويدعوا "نافذة على فلسطين" المشاهدين من الجمهور لإلقاء النظر على الحياة والقصص التي يعيشها الفلسطينيين، وقد تم تنسيق معظم أفلام ذلك القسم بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

مهرجان الجونة لعام 2023 في دورته السادسة



يهدف مهرجان الجونة في تلك الدورة للتركيز على القصص التي تستحق أخذ فرص لمشاهدتها ومن خلالها يمكن سماع اصوات الشعب الفلسطيني ممن لا منفذ لهم وتم تجاهلهم وتجاهل قضيتهم.

الافلام المعروضة في مهرجان الجونة لعام 2023 في دورته السادسة

تشمل الأفلام المعروضة في قسم نافذة على فلسطين لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، عرض فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وعرض فيلم "وداعًا طبريًا"، للمخرجة لينا سويلم، وعرض فيلم "الواقي الرصاصي"، وعرض فيلم "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى عودة.

كما تشمل الأفلام عرض فيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وعرض فيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وعرض فيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وعرض فيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وعرض فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، وأيضًا سيتم عرض فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

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فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2023