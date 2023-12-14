الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

معتمد جمال
معتمد جمال

أكد معتمد جمال، المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه لم يكن في يومه خلال مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة دوري نايل.

وقال معنمد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء اليوم، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في إحباط اللاعبين".

وتابع "المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء لكن غياب التوفيق حال دون ذلك".

أضاف معتمد جمال: "شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة أنه شارك في أكثر من لقاء أساسيًا".

وأضاف "سيد نيمار" لم يكن جيدًا في الناحية الدفاعية، وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعيًا، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وواصل معتمد: "كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

وشدد المدير الفني للزمالك: "لم أفضّل المجازفة مبكرًا في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

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