الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ينتظر محبي كرة القدم جدول مباريات اليوم الجمعة، والذي يضم عدد من المباريات الهامة، كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، و يتابعها الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. 

تلعب كرة القدم في بطولات محلية ودولية، بما في ذلك كأس العالم، والتي تعتبر أكبر بطولة كرة قدم في العالم، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة 

يبحث متابعي كرة القدم عم موعد مبارة الأهلى والاتحاد، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، ويواجه النادي الأهلى نادي اتحاد جدة اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر التاسعة، ويتم نقل مباراة الأهلى والاتحاد  عبر قنوات ssc،  والتي لها الحق الحصري في إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية عبر قناة SSC HD Sports بتعليق المصري مدحت شلبي.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية  للمرة التاسعة له في تاريخية والرابعة له على التوالي في لقاء ناري ومرتقب ضمن مباريات الجولة الثانية من ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستمر مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2023، وتقام مباريات كأس الأندية على ملعب الملك عبدالله، واستاد الأمير عبدالله الفيصل فى مدينة جدة.

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مباريات كأس العالم للأندية 

يواجه فريق كلوب ليون فيرق ااوراورا ريد دياموندز  الساعة 16:30 بتوقيت السعودية 

مباريات الدوري الدوري 

يستكمل الدوري المصري اليوم الجمعة 15 ديسمبر مبارياته حيث يواجه نادي الداخلية نادي سموحة الساعة 16:00 بتوقيت مصر. 

يواجه نادي فاركو نادي زد في مباريات الدوري المصري الساعة 18:00. 

يواجه نادي كلائع الجيش نادي المقاولون العرب الساعة 18:00. 

مباريات الدوري الإنجليزي 

يواجه فريق نوتنجهام فورست فريق توتنهام هوتسبر الساعة 22:00. 

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