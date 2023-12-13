الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهمها طنطا وبتروجت.. مواعيد مباريات الأسبوع الـ12 لدوري المحترفين

فريق طنطا
فريق طنطا

تشهد مواجهات الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الثاني "أ" المعروف إعلامياً بمسابقة دوري المحترفين مواجهات قوية، في مقدمتها المباراة الجماهيرية بين طنطا وغزل المحلة بعد غدٍ "الجمعة"، والتي تمثل الأمل الأخير.

ومن المواجهات القوية أيضاً مباراة القمة بين وادي دجلة وحرس الحدود يوم السبت المقبل، حيث يتساوى الفريقان في رصيد 21 نقطة، ولا يفصلهما عن بتروجت المتصدر سوى نقطتان فقط، وينفرد وادي دجلة وحرس الحدود بأنهما الفريقان الوحيدان من بين 20 فريقًا لم يتعرضا للهزيمة منذ بداية الدوري.

ويخوض فريق بتروجت، متصدر جدول دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، اختبارًا صعبًا غدًا أمام أبو قير للأسمدة، الذي يتواجد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويسعى للفوز وتقليص الفارق مع بتروجت إلى خمس نقاط.

وتجمع مباراة أخرى قوية بين بترول أسيوط، الذي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، وفريق القناة، المتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، وتناقضت نتائج الفريقين في المباريات الأخيرة، حيث جمع بترول أسيوط عشر نقاط من آخر أربع مباريات، بينما فشل القناة في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات.

ويستضيف "لافيينا" الثالث برصيد 21 نقطة، فريق أسوان، الثالث عشر برصيد 13 نقطة، في مباراة قوية يصعب التكهن بنتيجتها.

فريق أسوان

مواعيد مباريات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين

الخميس 14 ديسمبر

السكة الحديد × الجمهورية شبين     الثانية والنصف عصرا

بترول أسيوط × القناة             الثانية والنصف عصرا

أبوقير للأسمدة × بتروجت     الثانية والنصف عصرا

النصر للتعدين × دكرنس     الثانية والنصف عصرا

لافيينا × أسوان    الثانية والنصف عصرا

راية × الاتصالات  الثانية والنصف عصرا

بروكسي × النجوم    الثانية والنصف عصرا

الجمعة 15 ديسمبر 

طنطا × غزل المحلة   الثانية والنصف عصرا

المقاصة × مكادي   الثانية والنصف عصرا

السبت 16 ديسمبر

وادي دجلة × حرس الحدود    الثانية والنصف عصرا .

دوري المحترفين طنطا غزل المحله لافيينا أسوان

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