الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد “الكونغو” يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقده عدد من شركات الادوية الوطنية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

FB_IMG_1702578192257

حيث قام الوفد، خلال الزيارة، بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة

على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية؛ لمناقشة الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي.

الدواء: تفتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة،  وتعزيز نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتأكيد مكانتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

FB_IMG_1702578196969

تكريم كوادر هيئة الدواء 

وفى سياق آخر، احتفلت هيئة الدواء المصرية، أمس الأربعاء، بتكريم ١٢٠ من الكوادر العاملين بها؛ لاجتيازهم خمسة برامج تدريبية مقدمة من الجامعة الأمريكية، في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣ وحتي ديسمبر ٢٠٢٣، قدمت خلالها دورات تدريبية في مجالات تحليل البيانات، وكيفية استخدام أحدث التقنيات في مجال جمع وتحليل البيانات، وتنمية المهارات الشخصية للعاملين في فنون التواصل والتفاوض، وتنمية والعمل تحت ضغط، والتي تهدف إلى تطوير قدرات السادة العاملين لتحقيق أعلي معايير الكفاءة المهنية، وكيفية كتابة التقارير باحترافية، والذي يخدم بشكل فعال قطاعا كبيرا من السادة العاملين بالهيئة بمختلف الإدارات المركزية.

txt

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وقامت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، بإلقاء الكلمة الافتتاحية لبدء مراسم التكريم، وأثنت على المشاركين من القطاع الخاص، وهنأت العاملين المتدربين بالتكريم، وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الدواء المصرية لكوادر الهيئة، والتنمية المستمرة وتدريبهم علي أحدث المهارات طبقا للمستجدات العالمية في كافة مجالات العمل، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز سوق الدواء.

الدواء تصدير الدواء الكونغو شركات الادوية الوطنية المستحضرات الطبية المصرية الاتفاقيات التجارية

مواد متعلقة

الثلاثاء.. "الصحة العالمية" تناقش حالة الطوارئ في إقليم شرق المتوسط

الدواء: ورشة عمل لتفعيل متابعة السوق المصرية من خلال تطبيق خطة السحب

نقابة الأطباء تعقد اجتماعات تجهيزية لمؤتمر الامتياز العاشر والممارسين العام

تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

السبكى يبحث مع سفير ألمانيا تبادل الخبرات فى مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعى

الصحة تعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التركى لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين

ورشة عمل عن المأمونية المستجدة ومتابعة امتثال شركات الأدوية لمتطلبات اليقظة الصيدلية

الدواء: تفتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر.. بالتعاملات المسائية

اليوم آخر فرصة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة