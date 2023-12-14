وفد “الكونغو” يختتم زيارته لهيئة الدواء بعد تفقده عدد من شركات الادوية الوطنية

اختتم وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

حيث قام الوفد، خلال الزيارة، بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولي؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة

على هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الفني الثاني بين مسئولي هيئة الدواء المصرية والوكالة الكونغولية؛ لمناقشة الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتعزيز نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية، وتأكيد مكانتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

تكريم كوادر هيئة الدواء

وفى سياق آخر، احتفلت هيئة الدواء المصرية، أمس الأربعاء، بتكريم ١٢٠ من الكوادر العاملين بها؛ لاجتيازهم خمسة برامج تدريبية مقدمة من الجامعة الأمريكية، في الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣ وحتي ديسمبر ٢٠٢٣، قدمت خلالها دورات تدريبية في مجالات تحليل البيانات، وكيفية استخدام أحدث التقنيات في مجال جمع وتحليل البيانات، وتنمية المهارات الشخصية للعاملين في فنون التواصل والتفاوض، وتنمية والعمل تحت ضغط، والتي تهدف إلى تطوير قدرات السادة العاملين لتحقيق أعلي معايير الكفاءة المهنية، وكيفية كتابة التقارير باحترافية، والذي يخدم بشكل فعال قطاعا كبيرا من السادة العاملين بالهيئة بمختلف الإدارات المركزية.

وقامت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، بإلقاء الكلمة الافتتاحية لبدء مراسم التكريم، وأثنت على المشاركين من القطاع الخاص، وهنأت العاملين المتدربين بالتكريم، وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الدواء المصرية لكوادر الهيئة، والتنمية المستمرة وتدريبهم علي أحدث المهارات طبقا للمستجدات العالمية في كافة مجالات العمل، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز سوق الدواء.