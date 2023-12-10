رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى مساء اليوم، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بلجنة مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.

وقد أشاد بحسن سير العملية الانتخابية، والإقبال الجماهيري الكبير، ونجاح العملية الانتخابية، ورقي المواطن المصري، وتقديره للمسؤولية الوطنية حيال العملية الانتخابية.

الحدث الديموقراطي الكبير

كما أعرب عن عظيم امتنانه للعاملين بهيئة الدواء المصرية، ومشاركتهم الكبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على المشاركة بشكل كبير في هذا الحدث الديموقراطي الكبير؛ الذي يعكس مدى الوعي وتقدير المسئولية الوطنية، والمشاركة بقوة في صناعة المستقبل.

وأكد أن ما شهده اليوم من اصطفاف وطني هو أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية، وأنها تسير على النهج السليم، وأن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته بإرادة حرة مستقلة، وقادر على صياغة وصنع مستقبل مشرق يلبق بمصرنا الحبيبة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلى بصوته