الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد تعيينه الأمين المساعد لـ "حماة الوطن".. العطيفي: "خطتنا مستمرة لرفعة شأن الحزب"

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إنه يتقدم بالشكر للفريق جلال الهريدي رئيس الحزب على ثقته في أدائه وأداء أمانة التنظيم خلال الاستحقاق الرئاسي، الذي جاء نجاحه نتاج خلية عمل على مستوى مركزي وقاعدي لم تتوان لحظة قبل الاستحقاق بشهور.

وأضاف “العطيفي” في تصريحات له اليوم الخميس، أنه يعد ببذل قصارى جهده من أجل رفعة الحزب وإعداد كوادر حزبية لصالح المستقبل السياسي المصري واستعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وذلك في ظل الزخم السياسي الذي  تشهده الساحة، وكذلك التنوع الحزبي وهو ما ظهر في صورة حشود المصريين أمام الانتخابات الرئاسية.

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هانى العتال مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن.. والعطيفى أمين عام مساعد

وهنأ العطيفي هاني العتال، الذي عُين بنفس القرار مساعدًا لرئيس الحزب نتاج الخطة الإعلامية الحزبية الناجحة خلال الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق ذاته أكد الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب أن الفترة القليلة القادمة ستشهد التصعيد للعديد من الكوادر الحزبية التي ساهمت بأداء متميز خلال الاستحقاق الرئاسي؛ مشيرًا إلى أن الحزب لديه العديد من الأعضاء الذين ساهموا في نجاح المشهد السياسي والصورة السياسية للحزب خلال الاستحقاق، وجميعهم لهم تكريمهم المرتقب.

وأصدر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين الدكتور أحمد العطيفي، في منصب الأمين العام المساعد، إلى جانب منصبه أمين أمانة التنظيم.

الدكتور أحمد العطيفي الاستحقاق الرئاسي جلال الهريدي الحزب الزخم السياسي المصريين

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