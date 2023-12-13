"حماة الوطن" يشكر أهالى مطروح لمشاركتهم الإيجابية فى "الرئاسية"

تقدم حزب حماة الوطن بمطروح، برئاسة عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بالشكر والتقدير لجموع الشعب المصري العظيم على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ووعيهم وروحهم الوطنية، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم بالعملية الانتخابية.

ووجه عيسى أبوتمر الشكر والتقدير لأهالي مطروح الكرام علي المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الدرس الحقيقي للجميع، بما يثبت الوعي الكامل بالتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة، وبما يعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم.

وقدم الشكر لرجال حزب حماة الوطن بمطروح، وإلي الأمناء المساعدين وأمناء المراكز الثمانية والأمانات النوعية وأعضاء الحزب فردًا فردًا، علي حرصهم وجهدهم الواضح الذي شعر به الشارع المطروحي، وظهور الحزب بالشكل اللائق والحضاري المميز، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه على مدار الثلاثة أيام ومن خلال المتابعة مع مندوبيها ووكلائها باللجان الفرعية والعامة، لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق سير العملية الانتخابية.

وجرت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر الحالي.