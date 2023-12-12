حماة الوطن بمطروح ينظم مسيرات حاشدة للجان الانتخابية بمراكز المحافظة

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تنظيم الحزب مسيرة حاشدة للجان زاهر جلال وأبو بكر الصديق والسيدة عائشة ووادي ماجد بمدينة مرسى مطروح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة لليوم الثالث.

كما نظم حزب حماة الوطن بمطروح مسيرات بالسيارات وسيرا علي الاقدام للجان والانتخابية بمراكز الضبعة والعملين والسلوم والحمام وسيوة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشدد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، علي استمرار الحشد في أمانات المراكز الثمانية منذ فتح اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح أبوابها أمام الناخبين في أقصي الجنوب في سيوة كانت المرأة السيوية في أوائل الصفوف، واعداد كبيرة كانت في مدينة السلوم وأقصي الشرق في مدينة الحمام منذ الساعة التاسعة صباح في اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم لسباق الانتخابات الرئاسية.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح، صباح الثلاثاء، في اليوم الثالث وسط إقبال كثيف من الناخبين وانتظام العملية الانتخابية.

وفتح القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح، اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024، وحرص القضاة على علي سير العملية الانتخابية مع فتح الصناديق بحضور مندوبي المرشحين، وإيداعها داخل غرف مغلقة، بها أبواب حديدية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وانتشرت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع بمدن المحافظة الثمانية، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي 35 لجنة إنتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024

1- الدخول على الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- إدخال الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.

3- الضغط على «استعلم».

بعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر نتيجة البحث كالتالي:

- اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تقع فيها، وتبعيتها لأى قسم شرطة.

- عنوان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية.

- الرقم في الكشوف.

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