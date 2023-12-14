قبل العمل به.. لقاء تعريفي حول التأمين الصحي الشامل بدمياط

استقبل د.حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط الخميس، د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور وائل الدرندلى والدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبداللطيف أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لإلقاء ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية.

بدأت فعالية الندوة بالسلام الوطنى، ثم آيات من القرآن الكريم تلا ذلك استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث: هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعون من المنظومة الجديدة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية.

حضر الندوة، د.وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب موضحًا أهمية ماتقوم به الدولة من توفير الحماية المالية لغير القادرين، ويوفر هذا النظام" التأمين الصحى الشامل " حماية من الأعباء المالية للأسر والمواطنين، والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب والدكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات الصحة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية الصحية بالمحافظة،وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

خلال الندوة، رحب د.حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة بالحضور، مؤكدًا أن جامعة دمياط حاضنة للفعاليات المساهمة في خدمة مجتمعنا ووطنا الغالى مثمنًا جهود الجميع ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الرعاية الصحية لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة،بأعلى كفاءة وجودة.

تلا ذلك كلمة د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشرح مبسط لمهام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن شرط دخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة هو تطبيق المعايير والحصول على الاعتماد من الهيئة، وذلك حرصًا على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع المنتفعين بالتأمين الشامل.

أكد أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هدفها الأساسي سلامة المريض وأسرته وحصوله على كامل حقوقه في الرعاية الصحية وأن من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتوكول العلاج المقدم له فضلًا عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له، مشيرة إلى أن التأمين الشامل يسمح بانضمام جميع مقدمي الخدمة الصحية بمختلف القطاعات وذلك لتحقيق مبدأ التنافسية والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تقوم بدور رقابي على المنشآت المعتمدة للتأكد من استدامة جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال تلقي الملحوظات والشكاوى والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، ثم رفعت الجلسة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، واستؤنف اللقاء في الواحدة ظهرا بعرض تقديمى بعنوان رحلة الإعتماد والتحديات وتطبيقها بالمنشأت الصحية قدمها الدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عرضًا تقديمى عن تلك الفكرة.

ثم تلا ذلك عرضًا بعنوان الجوانب التنفيذية للاعتماد قدمها د.حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ثم كانت الخاتمة مع الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بفيديو تعريفى عن إنجازات وإمكانيات مديرية الشئون الصحية.

فى الختام أهدى د.حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة درع الجامعة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ثم مداخلتى من الدكتور محمود نجيب مشعل والدكتور هناء فاروق أعضاء مجلس النواب وتقديم الشكر الحضور ثم اختتمت الفعالية بالسلام الجمهورى.