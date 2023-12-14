تنطلق غدًا الجمعة، القمة النارية بين ناديي الأهلي واتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية 2023، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.



القيمة التسوقية للأهلي واتحاد جدة

وبهذا الصدد، نستعرض لكم القيمة التسوقية للأهلي واتحاد جدة قبل مواجهة مونديال الأندية المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- تبلغ القيمة التسوقية للنادي الأهلي المصري، 30.45 مليون يورو.

- بينما تبلغ القيمة التسويقة لنادي اتحاد جدة، 114.43 مليون يورو.

- ويُعد أليو ديانج أغلى لاعب في فريق الأهلي، حيث تبلغ قيمته التسويقية 4.50 مليون يورو.

- كذلك يُعد فابينيو أغلى لاعب في فريق الاتحاد، حيث تبلغ قيمته التسويقية 38 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة قبل مواجهة مونديال الأندية

- وستكون هذه المباراة هي الرابعة في تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة قبل مواجهة مونديال الأندية

- وسبق وأن التقي الفريقان في ثلاث مواجهات، كان الفوز من نصيب الفريق السعودي في المباريات الثلاثة.

- وكانت المباراة الأولى قد أقيمت في السعودية في عام 1995 بالبطولة العربية، وانتهت بفوز اتحاد جدة بهدف نظيف.

- أما المباراة الثانية، فقد أقيمت في القاهرة في عام 2001 ببطولة السوبر السعودي، وانتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 3-2.

- أما المباراة الثالثة، فقد أقيمت في عام 2005 ببطولة كأس العالم للأندية، وقد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.