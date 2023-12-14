صحوة الزمالك تصطدم برغبة المصرى فى مواصلة الانتصارات بدورى نايل

سيكون فريق الزمالك على موعد مع اختبار صعب عندما يواجه المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية في التاسع لمسابقة دوري نايل.

المصري يتفوق على الزمالك بفارق نقطة واحدة ويحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز العاشر برصيد 11 نقطة ويتفوق الزمالك هجوميا وسجل 14 هدفا وهو صاحب أقوي خط هجوم في الدوري بينما سجل المصري تسعة أهداف كما يتفوق الزمالك دفاعيا ودخل مرماه تسعة أهداف، بينما اهتزت شباك المصري 13 مرة وجمع الزمالك ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات في الدوري بالفوز على فيوتشر والهزيمة أمام إف سي زد وإنبي وجمع المصري أيضا ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على انبي والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

الزمالك بقيادة معتمد جمال حقق أربعة انتصارات متتالية على أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وعلى فيوتشر في الدوري، واحتفظ بنظافة شباكه في المباريات الأربع لكن الصلابة الدفاعية البيضاء ستتعرض لاختبارات صعبة لوجود مهاجمين خطيرين في المصري وهم الجزائري غيلاس جناوي والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي وخلفهم صانع الألعب التونسي إلياس الجلاصي.

معتمد جمال سيعتمد على نفس التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام ساجرادا وإذا كان هناك تغيرا سيكون الدفع بيوسف أوباما بدلا من شيكابالا أوإبراهيم نداي في الخط الهجومي مع أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وطالب معتمد جمال لاعبيه بحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 14 والتقدم للمركز الثاني في جدول الدوري وتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطتين.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وأحمد رفاعي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل يدرك على ماهر المدير الفني للمصري صعوبة المواجهة أمام الزمالك لذلك قام بتدريب لاعبيه على كيفية إيقاف مفاتيح اللعب ومصادر القوى في الزمالك وغلق المساحات أمام انطلاقات زيزو وإبراهيم نداى في الجانبين الأيمن والأيسر.

وشهدت التدريبات تركيز علي ماهرعلى إرسال الكرات الطولية في عمق دفاع الزمالك للاستفادة من سرعة محمد الشامي وغيلاس جناوي وكذلك الأخطاء التي يقع فيها قلبا دفاع الزمالك.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده محمو أبوالرجال وهاني عبد الفتاح ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.