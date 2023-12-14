ميلان يهدي تأشيرة العبور لدور الـ16 في التشامبيونزليج لباريس سان جيرمان

أنقذ اللاعب الفرنسي واين زايري إميري صاحب الـ17 عاما، ناديه باريس سان جيرمان من السقوط في فخ الهزيمة على يد نادي بوروسيا دورتموند الألماني بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 56.

كانت هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة في المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند.

في حالة خسارة بي إس جي وفوز ميلان

كان في حالة انتهاء هذا اللقاء بخسارة بي إس جي بالهدف النظيف الذي أحرزه اللاعب الألماني كريم أديمي في الدقيقة 51، وفي نفس الوقت انتصار نادي إيه سي ميلان الإيطالي على نادي نيوكاسل يوناتيد الإنجليزي بنتيجة 2 – 1 على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل، يخرج بي إس جي من دور المجموعات لأول مرة منذ 11 موسما، ويتأهل بدلا منه ميلان إلى دور الـ16 بصفته وصيفا.

لأن في هذه الحالة يتوقف رصيد بي إس جي عند 7 نقاط، وارتفاع رصيد ميلان إلى 8 نقاط.

لماذا تأهل بي إس جي وخرج ميلان؟

لكن بتعادل بي إس جي مع دورتموند، وانتصار ميلان على نيوكاسل تساوى بي إس جي، وميلان في عدد النقاط 8 لكن يتفوق بي إس جي على ميلان في المواجهات المباشرة إذ فاز بي إس جي عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الثالثة على ملعب بارك دي برانس، وانهزم على يديه بنتيجة 1 – 2 في الجولة الرابعة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في مدينة ميلانو.

حالة خروج بي إس جي بالرغم من تعادله

تعادل بي إس جي مع دورتموند لن يكون ذات قيمة على الإطلاق، ويؤدي إلى فشله في العبور إلى دور ثمن النهائي بصفته وصيفا في حالة واحدة فقط، وهي فوز نيوكاسل على ميلان لأن في هذه الحالة يتساوى بي إس جي، ونيوكاسل في عدد النقاط 8 لكن يتفوق نيوكاسل على بي إس جي في المواجهات المباشرة لأن نيوكاسل تغلب عليه بنتيجة عريضة 4 – 1 في الجولة الثانية على ملعب سانت جيمس بارك، ونجح نيوكاسل في الخروج متعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما من ملعب بارك دي برانس في مدينة باريس العاصمة في الجولة الخامسة.

مزايا انتصار بي إس جي على دورتموند إذا تحقق

لكن في الأساس دخل بي إس جي مواجهته أمام دورتموند صاحب الأعصاب الهادئة لأنه ضمن تأهله إلى دور الـ16 قبل هذه المواجهة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الانتصار الذي لم يتحقق بالرغم من أنها خارج ملعبه لأنه كان يحقق له هدفين، الأول حسم صعوده إلى دور ثمن النهائي دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى أيا كانت، والثاني انتزاع الصدارة من دورتموند لينزل إلى المركز الثاني.

في هذه الحالة يصل بي إس جي برصيده إلى 10 نقاط، ويتساوى مع دورتموند لكن بي إس جي يتفوق على دورتموند في المواجهات المباشرة لأنه تمكن من هزم دورتموند بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى على ملعب بارك دي برانس،وتعادل معه بنتيجة هدف لمثله في الجولة السادسة، والأخيرة.

وتجاوز بي إس جي دور المجموعات بعد أن حافظ على مركزه وصيفا في المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين، وتعادلين في حين تلقى هزيمتين.

نقاط بي إس جي في دور المجموعات في الـ11 موسما السابقة

شهد الموسم الحالي أقل نقاط يحصدها بي إس جي في دور المجموعات في الـ12 موسما، ففي موسم 2012 – 2013 جنى 15 نققطة، وفي موسم 2013 – 2014 جمع 13 نقطة، وفي موسم 2014 – 2015 حصد 13 نقطة، وفي موسم 2015 – 2016 جنى 13 نقطة، وفي موسم 2016 – 2017 جمع 12 نقطة دون هزيمة، وفي موسم 2017 – 2018 حصد 15 نقطة، وفي موسم 2018 – 2019 جنى 11 نقطة، وفي موسم 2019 – 2020 جمع 16 نقطة دون خسارة، وفي موسم 2020 – 2021 حصد 12 نقطة، وفي موسم 2021 – 2022 جنى 11 نقطة، وفي الموسم الماضي جمع 14 نقطة دون هزيمة.

إذا كانت النتائج في الجولة الأخيرة في دور المجموعات قد خدمت بي إس جي جدا، ونجح في تخطي دور المجموعات، فهذا لن يحدث في مرحلة خروج المغلوب التي ترفع شعار اخدم نفسك بنفسك.

المجموعة السادسة كانت هي المجموعة الأعقد في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.