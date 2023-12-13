كوبنهاجن والتأهل التاريخي إلى دور الـ16 في التشامبيونزليج

لم يتوقع أحد على الاطلاق أن يتمكن نادي كوبنهاجن الدنماركي من تجاوز دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في مجموعة تضم معه أندية بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وجلطة سراي التركي لأن الأغلبية الكاسحة كانت تشير إلى تأهل سهل للبايرن، ومان يونايتد عن المجموعة الأولى.

مفاجأة كوبنهاجن

لكن فاجأ كوبنهاجن الجميع بقدرته على خطف تأشيرة العبور الثانية إلى دور الـ16 بعد أن استطاع أن يحسم مواجهته المصيرية أمام جلطة سراي بالفوز عليه بنتيجة هدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة على ملعب باركن ستاديون في مدينة كوبنهاجن العاصمة ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط يحل بها وصيفا من انتصارين على مان يونايتد بنتيجة كبيرة 4 – 3 في الجولة الرابعة على ملعب باركن ستاديون في مدينة كوبنهاحن العاصمة، وجلطة سراي، وتعادلين، الأول كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع جلطة سراي في الجولة الافتتاحية على ملعب علي سامي ين في مدينة إسطنبول العاصمة أما الثاني، فكان سلبيا مع البايرن في الجولة الخامسة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ في حين تلقى هزيمتين في الجولتين الثانية، والثالثة على يد البايرن بنتيجة 1 – 2 في على ملعب باركن ستاديون، ومان يونايتد بنتيجة هدف دون رد على ملعب أولدترافورد في مدينة مانشستر على الترتيب.

قد يتصور البعض من وصف صعود كوبنهاجن إلى دور ثمن النهائي بأنه تاريخي أنه الأول في تاريخه لكنه الثاني، ووصف تاريخي لأنه تمكن من أخذ مقعد نادي عريق في قارة أوروبا هو مان يونايتد.

المرة الأولى التي تحاوز فيها كوبنهاجن دور المجموعات

كانت المرة الأولى التي استطاع فيها أن يتخطى فيها دور المجموعات في موسم 2010 – 2011 حيث احتل المركز الثاني في مجموعة هي الأسهل من المجموعة التي وقع فيها في الموسم الحالي هي المجموعة الرابعة بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي باناثينايكوس اليوناني بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية، وبنتيجة 3 – 1 في الجولة الساسة، وانتصار على نادي روبن كازان الروسي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع نادي برشلونة الإسباني في الجولة الرابعة بينما تعرض لخسارتين أمام برشلونة بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ونادي روبن كازان بنتيجة هدف دون رد في الجولة الخامسة.

أما في المواسم الأربعة الأخرى، وهي 2006 – 2007، و2013 – 2014، و2016 – 2017، و2022 – 2023 التي استطاع فيها أن يدخل دور المجموعات، فلم يتمكن من تجاوزه.