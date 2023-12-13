تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024

تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

ويستعد فريق بروسيا دورتموند الألماني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

ومن المرجح أن يكون تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله – هوملز – شلوتربيك - رايرسون.

خط وسط الملعب: نميشا – اوزجان - سابيتزر.

في خط الهجوم: أديمي – فولكروج - براندت.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال.

ترتيب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بروسيا دورتموند حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، متفوقًا على باريس سان جيرمان صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقًا على ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.