كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال اوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوزيلستاديون ببلجيكا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب، فشهد البدء بـ هيكتور فورت كظهير أيمن في أولى مشاركاته، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كلًا من: أسترالاجا - كوشين - جواو كانسيلو - كوبارسي - بيدري جونزاليس - إلكاي جوندوجان - كاسادو - جاريدو - رافينيا - جواو فيليكس - ألاركون - جويو

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل للدور المقبل، فيما يتواجد رويال أنتويرب في المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط وفقد حظوظه في الاستمرار في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.