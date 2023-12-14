مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، في حادث انقلاب سيارة تقل عمال مقيمين أشمون، على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي.



وأشار مصدر طبي أن مستشفى الباجور بالمنوفية، استقبل كلا من شعبان رجب دسوقي 43 عام مقيم أشمون مصاب كسر في عظام الوجه والفكين، عمرو سعد زغلول 12عام مقيم أشمون مصاب كسر منسخف ونزيف، حامد بدر حامد 16 عام مقيم أشمون، مصاب كسر منسخف بعظام الجمجمة ونزيف فوق الأم الجافية.



كما أصيبت نيرمين دسوقي حسن 18 عام مقيمة أشمون، كسر بالفكين وتحتاج جراحة وجه وفكين، مصطفى زغلول الصيفي، 15 عام مقيم أشمون، دخول عناية ما بعد الارتجاج واضطراب بدون وعي، محمد علي جمال سليمان 14 عام أشمون كسر منسخف بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، علي محمد سليمان 43 عام كسر منسخف ونزيف بالمخ.



ودفعت هيئة الإسعاف بالمنوفية بعد بلاغ وصلها من العمليات بعدد من سيارتها لنقل المصابين إلى مستشفى الباجور النموذجي، فيما نقلت إسعاف الجيزة حالات الوفاة إلى مستشفياتها، واستقبل الحالات المصابة الدكتور وليد الشريف مدير مستشفى الباجور، على رأس فريق الطوارئ بعد بلاغ الإسعاف.