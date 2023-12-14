الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدوء موقت.. استقرار نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية

النوات الشتوية
النوات الشتوية

شهدت محافظة الإسكندرية هدوء مؤقتا واستقرارا نسبيا للتقلبات الجوية على عروس البحر المتوسط، مع استمرار في انخفاض درجات الحرارة، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها عقب نوة قاسم.

 انتظار " الفيضة الصغرى"

وتنتظر محافظة الاسكندرية النوة الشتوية "الفيضة الصغرى"، في فترة متوقعة من 19 ديسمبر الجاري مستمرة لمدة 5 أيام.

حيث تشهد المحافظة منذ عدة أيام تقلبات موجة الطقس السيىء، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، وارتفاع موج البحر عن معدله الطبيعي.

 شركة الصرف الصحي ترفع حالة الاستعداد والطوارئ

ومازالت شركة الصرف الصحي ترفع حالة الاستعداد والطوارئ بناءً عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بانتشار 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، في مختلف الأنحاء وتحديدا المناطق الساخنة التي تشهد وتتأثر بهطول الأمطار الكثيف ويعقبها تكدسات تعيق حركة المارة والسيارات.

ويواصل الصرف الصحي التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.

كما تواصل شركة الصرف الصحي أعمال التطهير للشنايش والمطابق  والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

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أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية بالتزامن مع نوة "قاسم"

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الإسكندرية درجات الحرارة النوة الشتوية الفيضة الصغرى شركة الصرف الصحي

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