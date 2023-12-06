"نوة قاسم".. استمرار موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ورفع حالة الاستعداد (صور)

مازالت محافظة الإسكندرية تشهد تقلبات موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ أمس، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، وارتفاع موج البحر عن معدله الطبيعي.

وشهدت المدينة الساحلية فجر اليوم، هطول أمطار تراوحت من خفيفة إلى متوسطة، دون تكدس مياه الأمطار في الشوارع والطرق.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأسبوع الأول من ديسمبر هو توقيت نوة قاسم الشتوية، وتشهد أمطارًا غزيرة ورياح جنوبية غربية واضطراب لحركة الملاحة البحرية.

رفع حالة الاستعداد والطوارئ

من جهتها، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الاستعداد والطوارئ بناءً عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بانتشار 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، مع التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.

كما تواصل شركة الصرف الصحي أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

نوة قاسم الشتوية

نوة قاسم الشتوية

نوة قاسم الشتوية

نوة قاسم الشتوية