الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حواجز رملية لحماية الشواطىء من ارتفاع أمواج البحر بالإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

جهزت شركة الصرف الصحي شواطئ الإسكندرية بحواجز رملية لحجز مياه البحر من الخروج على طريق كورنيش الإسكندرية بعد التقلبات الجوية وارتفاع موج البحر التي تشهدها المحافظة منذ أمس.

وتواجد عمال شركة الصرف الصحي على كورنيش الإسكندرية لتكثيف الرمال بحواجز مانعة لتصريف ارتفاع موج البحر على كورنيش المدينة الساحلية.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا مستمرة من مساء الأمس تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة أحيانًا على مختلف مناطق الإسكندرية.

واستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3-4 أمتار.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الاستعداد الكامل بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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